Spazionapoli.it - Il Milan crolla con la Lazio, Conceiçao esonerato prima di sfidare il Napoli? Le ultime

Sergioè a rischio dopo l’ennesima sconfitta del, questa volta in casa contro lain uno scontro diretto per l’Europa “Umore? Il momento non è facile, lo sappiamo. I giocatori sentono un po’ quello che è attorno al club. Adesso c’è una sola strada, lavorare e dare il massimo per questo club. Bisogna cambiare questa situazione. Continuano ad essere sfortunati negli episodi. Noi abbiamo preparato la partita in poco tempo, abbiamo parlato di questo ambiente. Mai mi è successo di percepire un’aria simile. Quando è cosi diventa difficile giocare con tranquillità. La squadra ha comunque dimostrato grande carattere, pareggiando nonostante l’espulsione.Alla fine potevano anche vincere. Loro mi danno delle risposte positive in allenamento, ma poi fatichiamo in gara. Sin qui da due mesi, non ho avuto tanto tempo.