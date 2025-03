Terzotemponapoli.com - Il Milan ad Allegri, una scelta che non lascia dubbi

Ilad, unache nonL’ultima suggestione che arriva per la panchina delporta dritto a Massimiliano.Non può che definirsi deludente questa stagione per il. Si è vero che siamo ancora a marzo e mancano parecchie partite alla conclusione, ma è anche vero che i risultati nel corso di questi mesi non sono stati per niente soddisfacenti. Questo, dopo l’esonero di Fonseca di qualche mese fa, porta a costantinei confronti del suo sostituto Sergio Conceicao. Giusto in questi giorni si parlava di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dei rossoneri, ma è solo uno degli ultimi nomi associati al Diavolo. Una sola luce in mezzo al buio è rappresentata dalla vittoria della Supercoppa italiana, anche perché arrivata grazie alle vittorie su Juventus ed Inter.