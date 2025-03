Fanpage.it - Il messaggio di Eleonora Giorgi per il nipote Gabriele: “Quando morirò, ditegli che sono diventata un angelo”

si è spenta il 3 marzo a 71 anni dopo la diagnosi di cancro al pancreas. Tempo fa, in un'intervista aveva parlato del legame con il, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, spiegando di aver lasciato unper lui ai suoi genitori: "Se, non voglio che gli dicano che me neandata".