Lanazione.it - Il ‘Mercato della Terra’. La filosofia di Slow Food conquista Pontremoli

Buono, pulito e giusto: sono i tre aggettivi principali del MercatoTerra targato, in grado di salvaguardare radici, storia e cultura alimentare di una comunità. Insomma non un mercato qualsiasi quello che ha esordito ieri in piazzaRepubblica agrazie all’associazione fondata da Carlin Petrini, Comune e un sodalizio di volontari che si dedicheranno allo sviluppo e al successo dell’iniziativa. "La storia siamo noi" cantava De Gregori. E sono proprio i consumatori che hanno il potere di influenzare scelte commerciali e di conseguenza agricole. È anche un po’ questo il senso del MercatoTerra cheda ieri organizza ogni prima domenica del mese per ora nella piazza grande su cui ombreggia il Campanone, ma fra qualche mese ai Giardini del TeatroRosa.