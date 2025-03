Linkiesta.it - Il marzuolo è diventato un fungo sempre più raro

Leggi su Linkiesta.it

Il nome scientifico è Hygrophorus marzuolus perché ama i luoghi umidi (dal greco ?????, umido, e ?????, portare, avere in sé), ma comunemente è noto comedi marzo, o anche, perché è il primo a spuntare, appunto nel mese di marzo. In Italia è conosciuto anche come dormiente, dato che fruttifica già nel pieno dell’inverno, sotto la neve.Si tratta di unmicorrizico che crea simbiosi preferibilmente con gli abeti bianchi, ma cresce anche in boschi misti, e in presenza di pini o faggi. Il suo ciclo vitale è totalmente legato al clima. Se in autunno è piovuto abbondantemente, se la lettiera e la rizosfera si sono impregnate adeguatamente d’acqua fredda, con l’arrivo delle prime nevicate precoci, le colonie fungine iniziano a fruttificare, preferibilmente al buio, sottoterra, anche se non così profondamente come i tartufi, rimanendo ibernate in attesa della fine dell’inverno.