Il marito di Gruber regista del docufilm su De Benedetti in onda su La7 | le pillole del giorno

Finalmente la Destory va in. Nella serata di lunedì 3 marzo, a partire dalle 21.15 (e in replica alle 15 sabato 8 marzo), La7 trasmette in prima tivù, all’interno di una puntata speciale de La Torre di Babele di Corrado Augias, il documentario Il Capitalista sulla vita di Carlo De. Una intervista portante al protagonista farà da leitmotiv alla storia raccontata, come aveva anticipato a giugno del 2024 Lettera43. Tra alcuni passaggi svelati in anteprima, anche l’ammissione su quale fu l’errore più grande della sua vita: «Quando, da chairman della Olivetti, dissi no a Steve Jobs che mi chiese di diventare socio al 10 per cento di Apple versando 20 milioni di dollari». L’Ingegnere ha da poco festeggiato 90 anni nella lussuosa cornice di Palazzo Parigi, a Milano. Al party, dove per gli invitati come dress code erano richieste le bretelle, c’erano, tra gli altri, Ezio Mauro, Marco Damilano, Gad Lerner, Urbano Cairo, Paolo Gentiloni, Giovanni Bazoli, Evelina Christillin.