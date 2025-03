Tarantinitime.it - Il Maresciallo Maggiore Rodolfo Gentile è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri San Cataldo

Tarantini Time QuotidianoIlha assunto ufficialmente il comandodi Taranto San, subentrando alOrdinario Angelo Mastrangelo, che ha guidato temporaneamente lanegli ultimi nove mesi.Arruolato nell’Arma deinel 1998, ilvanta un lungo e diversificato percorso di servizio. Dopo una breve esperienza come sottufficiale addetto, ha assunto il ruolo didia Samo (RC), Caraffa del Bianco (RC) e a Nardodipace (VV). In quest’ultima località, con nomina prefettizia, nel 2011 ha anche svolto funzioni di consulentecommissione di accesso per lo scioglimento del Comune di per infiltrazioni mafiose. Dopo un impiego al Nucleo OperativoCompagnia di Bari San Paolo, per sei anni è stato ildi Fragagnano, guadagnandosi stima e il rispettocomunità e Autorità Locali.