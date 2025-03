Ilrestodelcarlino.it - Il mare gira nella ruota della fortuna: “In regalo 400 giornate in spiaggia”

Comacchio, 3 marzo 2025 –la, ilin palio per due giornigalleria del centro commerciale il Castello, a Ferrara. Borse da, teli, bocce che rotolano in un pomeriggio tranquillo. Due lettini e un ombrellone nel montepremi affidato allada otto stabilimenti che aderiscono a Cna. Daria Barboni, titolare del Miami,e divertimento agli Scacchi, è entusiasta. “Abbiamo regalato 400gratis nei nostri lidi”. Risparmio assicurato per un turista, parliamo di 25 euro sonanti. Così, se Ferrara non va alsono gli operatori balneari ad andare in città.la. L’imperativo, portare turisti sul litorale. Che ieri hanno preso d’assalto i lidi. Perché c’è qualcuno che ha già aperto i battenti. Sabato un po’ così. Ieri il botto. E’ entusiasta Nicola Veronese, alle redini di Ristoro (Volano).