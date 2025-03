Il Manchester City tira 20 volte fuori dallo specchio Guardiola | Colpa del pallone difficile da controllare

Leggi su Sportface.it

Nella giornata di sabato, ilha battuto per 3-1 il Plymouth nella sfida valida per il quinto round della FA Cup. A balzare agli occhi, tra le varie statistiche, è il dato dei tiri calciatidai Citizens. Per ben 20, su 29 tiri totali, infatti, i giocatori delnon hanno centrato lodella porta. Un dato che, secondo quanto ha dichiarato Pep, è da imputare ai palloni della Mitre: “Ildella Champions League (dell’Adidas) è eccezionale, quello della Premier League (della Nike) è eccezionale. Questo qua non lo è. Se lo dici quando perdi sembra che ti stia lamentando, ma semplicemente non va bene. È una cosa che succede da anni in FA Cup e in Carabao Cup, lo so che sono affari e che fa tutto parte degli accordi. Ma lo sapete quanti tiri sono usciti? Guardate anche le altre partite, di solito quei tiri centrano lodella porta”.