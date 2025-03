Quotidiano.net - Il lusso di essere single: costa 560 euro in più al mese

IN BASE agli ultimi dati Istat, tra il 2022 e il 2023 le “persone sole” sono passate da 8.364.000 a 8.846.000, mettendo a segno una crescita di oltre un punto percentuale in un solo anno. Ad oggi,, separati e vedovi che non si sono mai risposati rappresentano il 15% della popolazione italiana, portando con sé una serie di sfide anche sul piano economico. A calcolarlo è Moneyfarm, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, secondo cui chi vive da solo spende ogni564in più rispetto a una coppia che divide a metà le spese. In un solo anno la percentuale di famiglie con un unico componente è passata dal 33,1% al 34,4% del totale, con punte del 36% circa nel nord-ovest e nell’Italia centrale, mentre al sud si scende al 30,5%. A livello anagrafico, quasi una persona sola su due (47%) ha più di 65 anni: ben 4,1 milioni di anziani soli, di cui oltre la metà (54%) sono vedove.