Il leader dei Popolari Christian Stocker è il nuovo cancelliere dell’Austria

Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto, e l’Austria ha undeidi centrodestra (ÖVP) è riuscito a trovare un accordo per formare ungoverno creando una grande coalizione con i Socialdemocratici di centrosinistra (SPÖ) e con i centristi di NEOS. Fuori dai giochi l’estrema destra del Partito della Libertà (FPÖ) che aveva vinto le elezioni di fine settembre.Nella giornata di ieri i tesserati NEOS hanno dato l’ok per la partecipazione del partito alesecutivo; era l’ultimo ostacolo da superare prima di confermare definitivamente l’alleanza formatasi lo scorso giovedì. Questa mattinaha giurato insieme ai suoi tredici ministri e sette sottosegretari davanti al presidente Alexander Van der Bellen. Il politico va a sostituire Alexander Schallenberg, sempre dei, che era ilad interim del governo uscente in coalizione con i Verdi.