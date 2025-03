Lanazione.it - Il lavoro usurante. Carrellista del porto risarcito dall’Inail per l’ernia discale

Lavora dalla fine degli anni Ottanta comein Lsct, spostando container da una parte all’altra del terminal. Ungravoso che, complice le vibrazioni dei mezzi e l’asfalto sconnesso, gli ha provocato nel tempo l’insorgenza di un’ernia. Una patologia di origine professionale che è valso allo stesso lavoratore il riconoscimento di un indennizzo per danno biologico. è quanto deciso dal giudice del tribunale civile della Spezia, Marco Viani, all’esito del ricorso presentato dal lavoratore portuale, assistito dall’avvocato Andrea Frau e dal patronato Inca della Cgil. Il lavoratore, impiegato comea bordo di contstaker, nel ricorso aveva sollevato una serie di doglianze: i mezzi utilizzati nel tempo lo avrebbero sottoposto in via diretta ad esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero "in misura spesso quasi continua per l’intero turno di", condizione questa aggravata dalle "precarie condizioni della pavimentazione dell’area portuale, gravata da gradini, buche, disconnessioni, differenza di pavimentazione".