Ilfattoquotidiano.it - “Il gossip fa parte del gioco, ma fa male quando si parla male di te in giro”: Sarah Toscano rompe il silenzio dopo le voci sul flirt con Fedez

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”,ha modo di commentare lesecondo cui a Sanremo avrebbe lasciato una festa in compagnia di. La cantante bolla quei pettegolezzi come finti, e inizia così a fare i conti con le prime seccature derivanti dall’essere una persona con una certa popolarità: “Ila volte va un po’ oltre, sai che una volta che hai una carriera pubblica ilfadel”, spiega nel salotto di Canale 5. “Faricevi dei commenti sulla vita privata e a maggior ragionesono finti, son cose che non sono mai successe. Poi si va aredi te in, quello è brutto, fa”.Il nome della vincitrice di “Amici 23” negli ultimi giorni è stato accostato anche a quello di Matteo Berrettini,che, in un’intervista, alla domanda “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?” la cantante, grande appassionata di tennis, aveva risposto: “Ti amo”.