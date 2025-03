Gqitalia.it - Il giusto anello può diventare il tuo biglietto da visita personale

Gli anelli da uomo stanno vivendo una vera e propria rinascita: meno impegnativi di una collana e più facili da portare, sono alleati di stile discreti ma fondamentali. Che siano in oro o in argento, con pietre o senza, sono lì per mettere l'accento su un look ben costruito, o esaltare la semplicità di una camicia bianca.C'è stato un tempo in cui si diceva che un uomo dovesse indossare solo un, la fede nuziale. Per fortuna, quel tempo è finito: la gioielleria è sempre più genderless, le convenzioni si sono allentate e gli anelli da uomo sono diventato un accessorio diffuso e trasversale, sia nella vita di tutti i giorni che nelle occasioni speciali.