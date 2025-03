Linkiesta.it - Il gin e le sue tipologie, spiegate facile

È la bevanda spiritosa le cui vendite sono cresciute di più negli ultimi dieci anni ed è probabilmente anche quella più consumata in questo periodo in Italia. Se alcune bevande alcoliche tendono a posizionarsi per fasce d’età, il gin è senz’altro quello che fa la differenza, grazie alla sua capacità di convincere in maniera trasversale consumatori appartenenti a generazioni diverse, sempre opportunamente miscelato. Sì, perché il gin è uno spirito che non si beve quasi mai liscio. Nella stragrande maggioranza dei casi, è accompagnato da ghiaccio e acqua tonica nel re dei long drink, il Gin & Tonic, ma rientra anche come ingrediente nelle ricette di numerosi altri cocktail, dai classici intramontabili come il Dry Martini (gin e dry vermouth) ai più innovativi.Sull’onda di questa vasta diffusione, le etichette di gin in Italia si sono moltiplicate, tanto che qualche anno fa avevano già ampiamente superato il migliaio, spingendo anche l’apertura di molte piccole distillerie artigianali, accanto alle distillerie storiche già attive nel nostro Paese.