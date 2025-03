Lanazione.it - Il genio nato per gioco: "Da bambino sognavo i cartoon giapponesi. Oggi progetto i robot"

Leggi su Lanazione.it

Da allievo con un sogno a rettore con un obiettivo. Si potrebbe sintetizzare così la parabola di Nicola Vitiello, che dal 29 gennaio è stato eletto nuovo "magnifico" della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e che l’8 maggio prenderà ufficialmente il posto di Sabina Nuti alla guida dell’ateneo pisano.a Castellammare di Stabia nel 1983, primo laureato della famiglia e più giovane rettore della Scuola, Vitiello è professore ordinario di ingegneria bioica, coordire delMerito e Mobilità sociale (Me.mo) e corresponsabile del laboratorio diica indossabile all’Istituto di Bioica, dove sviluppa esoscheletri per l’assistenza motoria e la riabilitazione. Ed è proprio tra i dispositiviici che il suo cuore palpita, essendo la sua passione fin da piccolo. Studente appassio, si definisce un "uomo fortuche ha avuto tanto dalla vita" per le grandi opportunità che ha ricevuto e che hanno reso questo termine, per lui, un vero e proprio mantra.