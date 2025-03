Lanazione.it - Il Genio della Vittoria, a Firenze si celebrano i 550 anni di Michelangelo Buonarroti

, 3 marzo 2025 - In occasione dei 550dalla nascita di, il Comune die Fondazione MUS.E organizzano, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la conferenza del professor Francesco Vossilla dal titolo “Il”. L’evento celebra il grande maestro, considerato già dai suoi contemporanei come il “divin artista”, e si propone di approfondire la figura poliedrica e irrequieta di, che visse trae Roma al servizio degli uomini più potenti del suo tempo. Nel contesto delle sue opere fiorentine, spicca il momento in cui, subito dopo aver collocato il David sull’arengario di Palazzo Vecchio,fu chiamato a lavorare nel Salone dei Cinquecento, accanto a Leonardo da Vinci, per la realizzazioneBattaglia di Cascina.