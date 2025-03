Palermotoday.it - Il Gattopardo, ecco dove è stata girata la serie: "Palermo fulcro attorno al quale ruota la narrazione"

Leggi su Palermotoday.it

La produzione dellaNetflix "Il" ha scelto luoghi che non sono semplici sfondi, ma autentici protagonisti in grado di evocare lo spirito di un’Italia in trasformazione. La, infatti, si apre su un panorama siciliano intriso di storia e suggestioni,il passato e il.