Notizie.com - Il fratello di Eleonora Giorgi e la polemica sul mancato post su Instagram: è molto famoso

Leggi su Notizie.com

Ildi, scomparsa quest’oggi a 71 anni, si è reso protagonista di unain maniera del tutto involontaria.Ildie lasulsu: è(ANSA) Notizie.comIl web non manca di giudicare, anche in momenti così, e se la prende con Lamberto, ildell’attrice e re delle televisioni regionali laziali da decenni conduttore di trasmissioni sportive di successo. Alcuni sui social gli hanno imputato di non aver fatto nessunper salutare la sorella, attaccandolo di insensibilità e di poco amore verso la famiglia.Illazioni che non si legano con chi sta vivendo una tragedia e che vuole elaborare il lutto in maniera personale. La società continua a vedere i social come una fonte d’obbligo per qualsiasi avvenimento, dimenticando che dietro ci sono le persone e un modo differente di fare per ognuna di queste.