Iodonna.it - Il film di Sean Baker ha vinto ben 5 Oscar: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista (Mikey Madison), Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio

Leggi su Iodonna.it

Da poche ore si è conclusa la Notte degli2025 che ha visto, un po’ a sorpresa, il trionfo delAnora di. Vincitore di ben 5),. Già trionfatore a Cannes nel 2024 – dove conquistò la Palma d’oro –, ilha battuto rivali molto agguerriti come The Brutalist, Conclave ma sopratutto Emilia Pérez, candidato a 13ma vincitore soltanto di 2 statuette. Per lanon(Zoe Saldana) e lacanzone. Anora, il trailer delPalma d’oro a Cannes X Leggi anche › La piccoladi “Anora” batte Demi Moore, è suo l’da2025: Anora vince 5 premi, la trama dele dove vederloDisponibile su Prime Video dal 6 marzo, ilracconta la storia di Anora (), una 23enne di New York che lavora sette notti su sette come spogliarellista in uno strip club.