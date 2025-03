Formiche.net - Il difficile cammino verso un’unione militare europea. L’opinione di Braghini

Mentre l’attenzione delpubblica e dei governi, soprattutto nell’ultima settimana, è rivolta al caotico e disordinato rincorrersi di eventi politici tra Usa, Ue e Ucraina che incidono sulla sicurezza del continente, continuano sottotraccia e silenziosamente gli incontri tecnici tra istituzioni e stakeholders, lentamente e con tempi allungati sull’Edip (n Defence Industrial Program), più velocemente sul Libro Bianco sul futuro della difesache il Commissario Andrius Kubilius presenterà il 19 marzo. L’imprevista emergenza securitaria sul conflitto ucraino, con il capovolgimento della posizione americana, trova i Paesi europei e l’Ue a ricercare soluzioni condivise, e un approccio più credibile e rapido e di credibilità e collaborazione con gli Stati Uniti. Tuttavia, il quadro d’insieme non è rassicurante in mancanza di una volontà politica comune a mettere in opera le raccomandazioni dei rapporti Draghi e Niinistö per recuperare ritardi e carenze.