Il delirante fallo di Theo Hernandez | ecco la sintesi del disastro-Milan | Video

Una stagione da incubo, senza mai incidere.è uno degli uomini simbolo di questocosì in crisi, all'ennesima gara no anche contro la Lazio. Sua è l'entrata pericolosissima su Adam Marusic, poco prima dell'intervallo di-Lazio, non sanzionata col cartellino dall'arbitro Gianluca Manganiello, che ha preferito lasciar giocare senza intervenire. Untalmente violento che il difensore è stato costretto a chiedere il cambio all'intervallo, sostituito da Lazzari., con il piede teso, ha toccato la gamba del rivale, all'altezza del ginocchio destro, lasciandolo zoppicante per gli ultimi minuti di frazione. Sia campo l'arbitro Manganiello, sia Mazzoleni in sala VAR, hanno deciso di non sanzionare, ma quello del terzino francese è un intervento davvero molto pericoloso.