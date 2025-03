Iodonna.it - Il défilé di Re Giorgio impreziosisce l'ultima giornata della MFW. Un'edizione animata da annunci inaspettati, attesi debutti e celebrazioni importanti

Dulcis in fundo. Dopo sei giorni ricchi di appuntamenti, presentazioni esi spengono i riflettori sulla settimanamoda italiana. Come di consueto, spetta alla sfilataArmani chiudere in pompa magna la Milano Fashion Week, impreziosendo così la sestadi show. Emporio Armani tra carte e illusioni: a Milano il giocomoda è servito X La domenica di MFW, le ultime ventiquattro ore del calendariokermesse, trascorre sospesa tra nomi simbolo dello stile e dell’eleganza Made in Italy e realtà giovani ed emergenti, pronte a lasciare il segno nella fashion industry.