Linkiesta.it - Il declino del processo tradizionale, e la progressiva erosione dello Stato di diritto

Lo sciopero dei magistrati della scorsa settimana ha inaugurato ufficialmente la lunga stagione politico-giudiziaria che porterà, nel 2026, al referendum sulla riforma Nordio. Per l’occasione, magistratura e avvocatura hanno dato sfogo alle loro ostilità, contraddistinte da reciproci scambi di bordate tra l’Associazione nazionale magistrati (Anm) e l’Unione delle camere penali. Per quest’ultima, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (Pm) è un indubbio successo: la norma è modellata su un progetto dell’associazione degli avvocati – lanciata dall’allora presidente, Beniamino Migliucci, e portata avanti dai successori Giandomenico Caiazza e Francesco Petrelli – che propose un’iniziativa di legge popolare in grado di portare i penalisti in strada a raccogliere le firme.