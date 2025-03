Lanazione.it - Il cuore grande dei volontari. La Misericordia è fiore all’occhiello

Cafaggio è frazione della circoscrizione Sud, sulla direttrice della città verso la parte meridionale della piana e verso il Montalbalbano. Si amplia anche lungo via Roma, la via principale della frazione insieme a via del Ferro. La trasformazione del vicino ippodromo in zona di accesso ludico e l’ampliamento della piscina l’hanno trasformata in area moderna da zona con connotazioni allora anche singolari, a cominciare da Cutino l’uccellaio, sull’angolo di via Roma. C’erano la piscina, che aveva ancora la vasca di 33,3 metri e il trampolino e una morgenda di negozi: fotografo, oculista, orefice, cartoleria, macelleria, generi alimentari, edicola con Pandolfi giornalaio da più di trent’anni. C’era il meccanico Palloni, sempre con le mani nere e col motorino che l’aggiustava per "domani". E poi Martino, il bar goduria del tempo libero, e più avanti il Mariella, a quei giorni solo latteria, oggi eccellenza di colazioni con paste prelibate e il caffè indolcito dal miele.