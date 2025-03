Sport.quotidiano.net - Il Csl batte lo Jolo che scende al terzo posto. Montemurlo in palla: pocker all’Olimpia

Ieri si è conclusa la 24ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, fra conferme e sorprese. E con sei gare ancora da giocare, tutto può oggettivamente succedere. Si parte dal girone D di Prima Categoria: il Settimello schiacciasassi ha perso a sorpresa in casa con l’AM Aglianese, ma lonon ne ha approfittatondo anzi in terza posizione: il CSL Prato Social Club si è infatti aggiudicato il derby, grazie a Tinagli ed Attucci che hanno certificato il 2-0 e la momentanea uscita dalle sabbie mobili. Festeggia anche il Prato Nord, che con il 2-1 esterno inflitto al Novoli può continuare a costruire il "progetto salvezza". Resta invece in zona retrocessione il Casale Fattoria (battuto fra le mura amiche dalla Gallianese, per 2-1) e vede negli specchietti retrovisori la sagoma del Maliseti Seano, vittorioso per 2-0 contro il San Godenzo con Simeone e Rossi mattatori.