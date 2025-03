Lortica.it - Il corpo umano e l’idrogeno

Essere contemporanei vuol dire conoscere e vivere eventi che accadono nella nostra vita. In questi giorni, in Lombardia, è stato attivato un treno che si muove utilizzando energia derivata dal. In passato si era già introdotto un autobus a idrogeno. Il futuro energetico sarà basato sul.La natura, nell’intero universo, ha scelto da semprecome sorgente di energia. Ho scritto un libro, “La Nuova Scienza dell’Alimentazione”, che supera la visione termica delle calorie per affermare che ilutilizza energia metabolica derivata dall’unione tra idrogeno e ossigeno nel ciclo di Krebs, nei mitocondri cellulari.: origine e significatoIl termine idrogeno fu coniato nel 1783 dal chimico francese Antoine Lavoisier, a partire dal greco ???? (acqua) e ????? (generatore).