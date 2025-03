Quotidiano.net - Il colosso dei chip di Taiwan investe 100 miliardi di dollari per impianti negli Usa. I malumori della Cina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 marzo 2025 –semiconductor manufacturing (Tsmc) il produttore mondiale di, intende investire 100diindi produzione di semiconduttoriStati Uniti nei prossimi quattro anni, secondo un piano che dovrebbe essere annunciato oggi dal presidente Trump. A dichiararlo sono fontiCasa Bianca coinvolte nel piano. Alle 19.30 italiane il presidente statunitense ufficializzerà l'investimento, che servirà a costruire strutture all'avanguardia per la produzione dinel Paese, dopo che per decenni sono stati i Paesi asiatici a detenere i maggiori. Donald Trump e TSMC annunciano un investimento di 100diperdi semiconduttoriUSA. Tsmc ha già aperto uno stabilimento in Arizona nel 2020, dal valore di 12di