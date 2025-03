Iltempo.it - "Il cielo di Istanbul è molto grigio": il pensiero di Malgioglio per Giorgi

Leggi su Iltempo.it

Oggi Roma piange la scomparsa di Eleonora, una delle attrici più amate e rispettate del cinema italiano. Cristiano, autore e compositore, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita dell'amica, ricordandola con parole commosse: "Oggi ildi. Per la mia amica Eleonora solo lacrime e immenso dolore."ha avuto il privilegio di collaborare con Eleonoranegli anni '80, scrivendo per lei il brano "Quale appuntamento", arrangiato da Pino Presti. Questa canzone è diventata un ricordo speciale per entrambi, e l'anno scorso, Eleonora gli aveva comunicato con grande gioia che due licei americani avevano prodotto un remix del brano, dimostrando come il suo lavoro continuasse a ispirare nuove generazioni. Cristianooggi ha voluto ricordare Eleonora come una donna coraggiosa, che nonostante la malattia, non si era mai arresa.