Chietitoday.it - Il Chieti Femminile vuole fare la storia: è tempo della Finale di Coppa Italia di Eccellenza

Leggi su Chietitoday.it

In un momento difficile per altre discipline, vedi il basket, c'è una squadra che può regalare un trofeo alla città di. E in città già si contano le ore che separano da una pagina didello sport teatino. Saranno infatti il Pineto Calcio e il Calciole squadre che si.