Serieanews.com - Il Chelsea compra solo in Italia: 200 milioni!

Ilè pronto a fare la spesa in Serie A con un budget da 200. Ci sono almeno 3 nomi che potrebbero fare le valigie e partire per LondraIlin: 200! (Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un club in Europa che quando apre il portafoglio, lo fa senza troppi problemi. Un club che sembra aver trovato il suo negozio preferito: la Serie A. Ilè pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 200di euro per rinforzare la squadra con alcuni dei talenti più interessanti del campionatono.Il primo nome, e non è certo una novità, è quello di Victor Osimhen. Già la scorsa estate il bomber nigeriano era stato vicino a vestirsi di Blues, ma alla fine è rimasto di proprietà del Napoli, pur passando in prestito al Galatasaray.