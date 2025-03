2anews.it - Il Centro Aktis premiato a Vienna al Congresso Europeo di Radiologia

Leggi su 2anews.it

Il, da Marano alla vetta d’Europa: ecco il riconoscimento che fa storia. In occasione deldisvoltosi a, in Austria, dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2025, il dott. Valerio Scoppa, CEO ed Amministratore del, ha ricevuto un premio dalla multinazionale United Imaging Healthcare per essere il .