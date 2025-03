Ilrestodelcarlino.it - Il Carani si svela per festeggiare il primo anno

La colazione nel foyer, poi la visita guidata alla scoperta del passato, e soprattutto del presente dello storico teatro, che nel pomeriggio ha poi acceso le luci del palco per mandare in scena ‘Naufragata’ del Circo Zoè. Ha festeggiato così, il, il suocompledopo la riapertura dello scorso marzo e i sassolesi non hperso l’occasione di confermare quanto tengano alla struttura restituita loro dalla meritoria opera della Fondazione che, dopo la chiusura del 2014, l’ha acquistata nel 2020 e, donatala al Comune, ne ha finanziato la riqualificazione riaprendola al pubblico esattamente unfa. Da allora il ‘nuovo’ha ospitato circa 150 eventi, una ventina dei quali aperti al pubblico gratuitamente, e registrato oltre 30mila presenze. In diversi a colazione all’interno del foyer, a decine – tra questi anche Angelo Borelli,presidente della Fondazione Teatro– al seguito del bravissimo Matteo Ruini, storico e archivista, che hato aneddoti e curiosità tanto sulche fu e sulche è, accompagnando il gruppo tra platee, gallerie e camerini.