‘Il Canto di un Regno’ | un viaggio nella canzone napoletana con Peppe Vessicchio e Raffaele Di Mauro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn percorso “narrativo-musicale” alla scoperta delle radici e delle evoluzioni della, con la partecipazione straordinaria di, direttore d’orchestra e compositore, eDi, musicologo e docente di Storia della musica. “Ildi un Regno – Forme, vocalità e tipicità musicali della” è un progetto che si propone di esplorare il ricco patrimonio musicale di Napoli, città “cantante” per eccellenza e crocevia di culture. Attraverso 8 incontri, il pubblico sarà guidato in unattraverso i secoli, dalle villanelle cinquecentesche ai successi dei festival moderni, scoprendo le matrici “colte” e “popolari” che hanno dato vita a questo genere unico.Ogni incontro sarà un’occasione per approfondire un tema specifico, con la partecipazione di ospiti d’eccezione: Gianni Lamagna () e Maurizio Pica (chitarra); Pasquale Scialò (musicologo e compositore); Franco Castiglia () e Maurizio Pica (chitarra); Antonio Sciotti (storico della); Emanuela Loffredo () e Maurizio Pica (chitarra); Serena Facci (etnomusicologa Università Tor Vergata); e un ospite a sorpresa per l’ultimo incontro.