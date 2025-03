Lanazione.it - Il Campionato Sociale Aci Arezzo 2024

, 3 marzo 2025 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione delACI, svoltasi ieri presso l'elegante sala meeting dell'hotel Etrusco. L'evento ha richiamato tanti appassionati, intervenuti per rendere omaggio ai piloti aretini che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa. La cerimonia ha avuto inizio con un caloroso benvenuto da parte del Vice Presidente di ACI, Teodoro Manfreda e della direttrice Silvia Capacci che hanno espresso la loro profonda soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti dal movimento sportivo automobilistico aretino. Manfreda, inoltre, ha sottolineato l'impegno costante dell'ACI nel sostenere e promuovere il settore sportivo, riconoscendone il ruolo cruciale come volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.