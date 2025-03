Sport.quotidiano.net - Il Brescia non si rialza. Pohjanpalo dal dischetto lancia il Palermo nel finale. Playout ancora a un passo

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca MarinoniIlrimane a mani vuote a 3’ dalla fine. In casa dell’ambizioso, le Rondinelle tengono testa ai rosanero sino a una manciata di minuti dal 90’, quando Ceccaroni si spinge nell’area ospite e induce Juric, in campo da pochi minuti, a un intervento che l’arbitro punisce con il rigore.trasforma e riporta la squadra di Dionisi in zona playoff, rimandando a casa a mani vuote i biancazzurri. Nel post-partita, confronto Cellino-Maran, che poi si presenta in conferenza. "È un “rigorino“, qualche anno fa non lo avrebbero dato, ma non sto a sindacare - dice riguardo al penalty - È curioso fare rigore con un attaccante su loro ripartenza, ma volevamo fare risultato. Momento negativo? La dirigenza è con me, siamo coesi nell’affrontarlo". Ini sono un punto sopra ie attenderanno sabato il Cesena al Rigamonti per una gara che può essere decisiva per il futuro del tecnico.