Il braccio destro di Vannacci se ne va e sbatte le porta sul Mondo al contrario Il generale | Auguri e avanti tutta

Scissione: non è il titolo di una nota serie in onda su Apple tv targata Ben Stiller inerente un possibile presente dispotico, ma lo stigma che affligge hic et nunc – e da qualche giorno – il movimento politico “Ilal”, fondato per sostenere le idee delRoberto, che sta attraversando una fase di turbolenza interna a causa di una spaccatura significativa. Dunque, l’atomo della cellula iniziale va a frazionarsi e a comporre una nuova molecola movimentista, con il tenente colonnello Fabio Filomeni, exdie figura chiave del movimento, che ha annunciato le sue dimissioni insieme ad altri membri di rilievo, tra cui il tesoriere Gianluca Priolo e il segretario Bruno Spataro.Filomeni, exdi, taglia il cordone movimentista colNon solo.