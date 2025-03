Ilgiorno.it - Il borgo soffocato dal cantiere della Pedemontana, rabbia e petizione a Vimercate: no a 300 camion al giorno

(Monza e Brianza), 3 marzo 2025 – Il movimento terra dispaventa Oreno e scatta la raccolta firme contro i 60milache ogni anno rischiano di transitare nelgioiello diper fare spazio alle otto corsieTratta C dell’autostrada. La mobilitazione comincia oggi all’asilo di via Piave, si potrà aderire dalle 8.30 alle 10 e dalle 15 alle 16.30. Lo scopo dell’iniziativa è quello di affiancare “l’amministrazione nell’esplorare nuovi percorsi al di fuori del centro abitato”. Opzione che il sindaco Francesco Cereda ha già esercitato, formalizzando un suggerimento alla società. È stato proprio il primo cittadino a sostenere la necessità di un’alternativa: “Il transito di almeno 200pieni di terra al, se non di più, per tre anni nella frazione avrebbe un impatto enorme del tutto insostenibile per il rumore, per lo smog, per il rischio incidenti – dice –.