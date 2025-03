Calciomercato.it - Il Bonus INPS che sta andando a ruba: 250 euro in pochissimi giorni ma può arrivare fino a 3000

Nel 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale () ha introdotto diverse misure di sostegno economico per le famiglie e gli individui in difficoltà finanziaria. Tra queste, spicca undi 250destinato a specifiche categorie di beneficiari.Grande attesa per ilda 250per le famiglie – Calciomercato.itA chi spetta ilda 250Ilda 250è rivolto principalmente alle lavoratrici madri con almeno due figli minori. Questa misura mira a sostenere il bilancio familiare, specialmente in un periodo in cui il costo della vita è in aumento. Per accedere al, le madri lavoratrici devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, che si occuperà di avviare la pratica. ?Requisiti per accedere alPer poter beneficiare del, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:Residenza in Italia: Il richiedente deve essere residente nel territorio italiano.