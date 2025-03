Lanazione.it - Il Bisonte all’ultimo respiro. Batte Bergamo e si salva

VOLLEY19912ILFIRENZE3: Piani 13, Adriano 4, Carraro, Bolzonetti 1, Strubbe 3, Mistretta, Armini (L), Farina, Evans 3, Manfredini 9, Mlejnková 17, Cesé Montalvo 26. All. Parisi. FIRENZE: Acciarri 8, Malual 20, Butigan 12, Leonardi (L), Battistoni 5, Giacomello, Nervini 16, Baijens ne, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio, Davyskiba 15. All. Chiavegatti. Arbitri: Lot – Goitre. Parziali: 25-23, 25-21, 28-30, 18-25, 13-15. A, nell’ultima sfida della regular season, contro la squadra dell’ex tecnico Parisi, Ilcompie il miracolo: dopo aver perso i primi due set e con il match point (24-20) per le padrone di casa che avrebbe significato la sua retrocessione, rientra in partita: annulla altri tre match point, vince il terzo set, poi anche il quarto e il tie-break (a quel punto ininfluente) e conquista la salvezza spedendo in A2 la Roma, sconfitta in casa dal Pinerolo.