Monzatoday.it - Il bambino che marchia la droga e gli scatoloni nel magazzino di Monza: gli affari del custode-boss

Leggi su Monzatoday.it

Sette anni e un pennarello in mano. Nessun foglio bianco o disegno da colorare ma scatole di cartone da contrassegnare. Bugatti, guardian, angel, diablo: a ogni qualità di, la sua lettera. Una sigla che era insieme un marchio e serviva per gli. Un esercizio di scrittura per ammazzare.