Ilrestodelcarlino.it - Ignacchiti è ovunque. In attacco il biondo che timbra di sinistro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BARDI 6. Scognamillo prima lo grazia da due passi, poi più tardi lo infila senza responsabilità su mischia in area. Smanaccia qualche traversone insidioso nel primo tempo in una giornata nemmeno troppo impegnativa. SAMPIRISI 6. Una brutta palla persa senza conseguenze in una gara gestita regolarmente e dedicata quasi esclusivamente alla fase difensiva. MERONI 6,5. L’highlander granata si accascia al 36’ del primo tempo, ma si rialza e colleziona la 28a partita giocata interamente. E ciò che più conta, spadroneggia in area nel gioco aereo. SOSA 6. Un paio di campanili discutibili ma anche solidità, tempismo e duelli senza esclusione di colpi con Pittarello. LIBUTTI 6,5. Cassandro? Seck? Nessuno ha vita facile contro il terzino(adattato), che conferma tutta la predisposizione ed affidabilità del caso.