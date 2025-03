Ilgiornaleditalia.it - IGA - Italian Gaming Awards 2025: Nuova scadenza per le Candidature

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Più tempo per partecipare agli IGA -: i premi che celebrano le eccellenze delo e le migliori best practices nel settore, che verranno assegnati in un'esclusiva serata di Gala che si terrà a Roma il 9 aprilepresso la splendida cornice di Spazio Novecent