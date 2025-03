Anteprima24.it - Ieri in Campania: l’Avellino resta in scia del Cerignola, terzo pareggio di fila per il Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 2 marzo 2025. Avellino –batte 2-1 la Juventus Next Gen con Facundo Lescano protagonista, doppietta per l’attaccante argentino. Il vantaggio arriva al 3? del primo tempo dopo l’ottimo scambio con Patierno poi Guerra pareggia i conti. Lupi di nuovo avanti poi con il Lescano con un gol da cineteca in roveta. Tre punti d’oro perchesempre a -5 dall’Audace, vincente contro il Trapani 1-0. Sabato tappa in esterna contro l’ACR Messina. (LEGGI QUI)consecutivo per ilal “Ciro Vigorito”. Questa volta a portare a casa un punto dall’impianto sannita è stato un Sorrento sempre sul pezzo e capace di stringere i denti anche a causa delle tantissime assenze.