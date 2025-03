Ilfattoquotidiano.it - I titoli della difesa decollano dopo le dichiarazioni dei leader europei sul riarmo. Leonardo + 10%

Se c’è una cosa su cui isembrano essere d’accordo, è la necessità di aumentare le spese per armi ed eserciti. Chi li costruisce, naturalmente, gongola e gli investitori corrono a comprare idel settore. L’italiana(controllata al 30% dal Tesoro) sale in borsa di oltre il 10%, portando il guadagno dell’ultimo anno al 107%, prezzi deipiù che raddoppiati.La tedesca Rheinmetall (che fabbrica tra l’altro i richiestissimi carri armati Leopard e ha un’intesa conper sviluppare un nuovo tank) sale a Francoforte di quasi l’11%. Per idel gruppo tedesco il progresso dell’ultimo anno è del 160%. A Londra, Bae systems sale del 13% (+ 26% in un anno), la svedese Saab cresce di quasi il 9% mentre la francese Thales schizza dell’11% (+ 54% in un anno).