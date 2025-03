Linkiesta.it - I requisiti fondamentali per i giuristi di oggi

Troppinon si rendono conto che i sistemi complessi non sono riducibili alle parti che li compongono. Coltivano, dunque, un sapere frammentato. La cultura giuridica è divenuta rapsodista, segue l’attualità senza saper trarre conclusioni sulla sua direzione. Abbandonato il dogmatismo, essa ha sposato la teoria del judge-made law. Si è messa a inseguire tutti i più minuti fenomeni, senza saperne cogliere la direzione e le leggi di sviluppo. È forse consapevole della inutilità dello studio dei frammenti e dell’importanza di esami onnicomprensivi, ma non riesce a trarne le conseguenze. Invece, tutto ruotaintorno a pochi temi che non sono studiati. Il primo è quello dello Stato come soggetto privato, azionista, proprietario, contraente. Il secondo è quello dello Stato come persona fisica nell’arena internazionale e quale componente di organi collegiali sovrastatali.