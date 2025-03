Linkiesta.it - I quattro punti del piano Starmer-Macron per garantire la pace in Ucraina

Mantenere il flusso di aiuti militari all’e continuare ad aumentare la pressione economica sulla Russia.la sovranità e la sicurezza dell’, assicurando che Kyjiv sia presente ai negoziati di. In caso di accordo di, rafforzare le capacità difensive dell’per scoraggiare qualsiasi futura invasione. Sviluppare una «coalizione dei volenterosi» per difendere l’accordo inla. Sono questi iconcordati da diciassette leader europei e dal premier canadese Justin Trudeau che si sono riuniti alla Lancaster House di Londra per mostrare sostegno a Kyjiv e soprattutto a impedire che Russia e Stati Uniti negozino da soli un cessate il fuoco che potrebbe semplicemente rinviare, anziché risolvere, il problema scatenato dall’invasione ordinata da Vladimir Putin.