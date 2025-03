Sport.quotidiano.net - I quarti di finale al via. Sabato al PalaBarton. Everest da scalare

Sarà la Sir Susa Vim Perugia l’avversaria deidiplayoff per Modena,che inizieranno per la Valsa Group8 marzo in una gara 1 alche sarà undaper De Cecco e compagni. Un’avversaria che è venuta fuori dopo alcuni risultati rocamboleschi sugli altri campi. Perugia era davanti a Trento di un solo set, e perdendo il terzo parziale a Piacenza, con la contemporanea vittoria dell’Itas per 3-0 sul campo di Padova, è scalata al secondo posto. Si inizierà in Umbria8 marzo con gara 1, poi le prime tre gare si giocheranno di sette giorni in sette giorni. Quindi gara 2 al PalaPanini verosimilmente domenica 16 marzo e poi domenica 23 gara 3 sempre al. L’eventuale gara 4 sarà l’unica infrasettimanale (Modena se riuscirà a vincere almeno una gara delle prime tre la giocherà in casa) mercoledì 26 o giovedì 27, eventuale gara 5 domenica 30 marzo a Perugia.