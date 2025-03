I post di Elon Musk quando sosteneva l’Ucraina (e sfidava Putin)

Leggi su Open.online

L’uomo più influente del governo americano, il miliardario, pubblica sulla sua piattaforma X alcuniin cui attacca Zelensky, con l’obiettivo di dipingerlo agli occhi dell’opinione pubblica come un leader che non si interessa del proprio popolo. Si tratta della stessa strategia adottata dall’amministrazione Trump, in linea con la propaganda russa sui presunti acquisti milionari effettuati con i fondi provenienti dai Paesi alleati. «Puoi fermare il tram in qualsiasi momento, ma ti rifiuti perché hai bisogno di garanzie che non ripartirà tra qualche anno», si legge in un’immagine condivisa dal responsabile del DOGE, raffigurante Zelensky davanti a una scelta sul destino di diverse persone legate alle rotaie, mentre alcune di queste sono già state travolte dal tram. Eppure, nel 2022 i toni erano ben diversi.