"I nostri giovani, che spettacolo"

"Sono molto soddisfatto perché siamo ripartiti alla grande dopo la sosta e non era scontato, ma lo sono doppiamente per il modo in cui la squadra ha giocato. I ragazzi hanno dato, coinvolto il pubblico e anche icome Grant, Gallo e il solito Faye si sono messi in mostra e hanno giocato minuti importanti. Complimenti per la vittoria con Sassari. Avanti tutta!". Con il solito entusiasmo che lo contraddistingue, Graziano Sassi – socio e consigliere della Pallacanestro Reggiana – elogia il collettivo di Priftis e in particolare sottolinea il contributo di chi, come Grant ma soprattutto Gallo, fin qui aveva avuto meno spazio. Proprio il play italiano classe 2004 era stato citato da Coldebella in una recente intervista: "In allenamento sta lavorando tanto e bene e in questa seconda parte di stagione ci piacerebbe, se sarà possibile, coinvolgerlo un po’ di più, perché se lo merita.